В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о новых правилах приема экзамена на водительские права. По его словам, новая редакция регламента подразумевает увеличение вождения в реальной обстановке и сокращение езды "на площадке".

Как рассказал Черников РИА Новости, у желающих получить права будут проверять навыки вождения на автострадах, развязках и перекрестках. По его словам, это позволит оценить качество навыков будущего водителя, что важно в условиях довольно высокой смертности недавно получивших права автолюбителей.

Несмотря на сокращение второго этапа, расширенная линейка упражнений даст возможность сотрудникам ГАИ понять, насколько безопасно водит экзаменуемый. Сам обновленный регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.