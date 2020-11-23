Барнаульский бизнесмен и депутат отжал 450 кг от груди. Это мировой рекорд

Основатель сети тренажерных залов "Рельеф", депутат Барнаульской гордумы Алексей Меркулов установил мировой рекорд всех времен и федераций в категории 110 килограммов. Спортсмен, который был во время подхода в экипировке, отжал от груди штангу весом 450 килограммов, об этом Меркулов сообщил на своей странице в социальных сетях.

Так же это лучший результат в России, среди всех весовых категорий.



"Сегодня я счастлив", – написал спортсмен.

Алексей Меркулов – автор нескольких рекордов. Он неоднократно признавался самым сильным человеком России. В октябре 2018 года он стал абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Турнир прошел в Екатеринбурге. В элитарном дивизионе спортсмены не разделены на весовые категории, собственный вес барнаульца – 97 кг, вес тяжелейшего визави составил 160 кг.

О том, как Алексей пришел в спорт, почему он фанат Майка Тайсона и как можно похудеть быстро – читайте в интервью, которое паурлифтер дал amic.ru в 2017 году.