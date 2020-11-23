Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс во время подкаста с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс заявил, что новая пандемия неизбежна. По его словам, это может произойти через три года, но при хорошем раскладе "это случится лет через 20".

При этом к следующей пандемии человечество подойдет более подготовленным и уже не будет "таким глупым", как это произошло с COVID-19, считает предприниматель. К тому моменту люди отработают способы введения карантина, а также улучшат системы тестирования.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 58,5 млн заболевших коронавирусом и свыше 1,3 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (12,2 млн заболевших), Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн).