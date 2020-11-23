Брат и сестра из Новосибирска воссоединились в барнаульской приемной семье

Брат и сестра из Новосибирска, которые никогда не знали о существовании друг друга, встретились в приемной семье в Барнауле.

Валерия и Любовь Батаевы из Барнаула уже воспитывали двоих собственных детей. Однажды их 16-летняя дочь под Новый год попала в больницу, где встретила праздник с ребятами из детдома. После этого она предложила родителям взять на воспитание сироту.

Супруги решились на такой шаг, прошли курсы приемных родителей и взяли в семью мальчика из Новосибирска. По словам Любови, они сначала хотели усыновить близнецов, однако увидели малыша, похожего на мужа в детстве.

Трехмесячный ребенок остался в детдоме после того, как его родная мать написала отказ. Батаевых предупредили, что у мальчика первая группа инвалидности и могут быть психические нарушения и проблемы с речью. Чтобы заниматься с ним, Любовь ушла с работы. В итоге реабилитация и родительская забота дали свои плоды: ребенок начал говорить.

Два года назад, когда мальчику исполнилось шесть лет, матери позвонили из детдома и рассказали, что его биологическая мать умерла, а ее 11-летняя дочь оказалась в детдоме. Батаевы решили не бросать сестру своего приемного сына и удочерили ее, хотя ради этого им и пришлось рассказать ребенку, что он приемный.

"Мы читали книгу про кошку, которая воспитывает разных котят, и на ее примере я все и рассказала, – цитирует приемную маму "КП-Новосибирск".

Шестилетний мальчик переживал и часто спрашивал у родителей, будет ли сестра любить его. Однако та, впервые обнявшись с мальчиком, сразу почувствовала родную душу. Сейчас воссоединившиеся дети живут в небольшом частном доме в Барнауле. Они быстро нашли общий язык, и девочка проводит много времени со своим братом.

Приемная сестра, которой не занимались в родной семье, не сразу вошла в новый режим жизни, однако спустя два года она кардинально изменилась и сейчас является главной маминой помощницей. Причем помогает она не только в воспитании брата: семья взяла из дома малютки еще одну девочку-отказника.