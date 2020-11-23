Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер от коронавируса

На 59-м году жизни скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Как пишет РИА Новости, Зимин в августе попал в больницу после того, как заболел COVID-19. Все это время он находился на лечении в одном из военных госпиталей в Москве.

Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, а в 2007 году – Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Виктор Зимин возглавлял Хакасию с 2009 года. На выборах в сентябре 2018 он набрал почти 32,5% голосов, после чего решил снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. После этого бывший чиновник занял должность заместителя генерального директора РЖД и руководил развитием железных дорог Восточного полигона.