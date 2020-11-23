Мост снесут ради расширения Чуйского тракта в Алтайском крае

Фото: altay.rosavtodor.ru
На Чуйском тракте в двух километрах от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска временно изменили схему движения из-за демонтажа старого железнодорожного путепровода.
Как пишет пресс-служба Упрдор "Алтай", путепровод построили около 30 лет назад, но его никогда не эксплуатировали. За эти годы сооружение пришло в негодность, и его решили разобрать для расширения участка дороги до четырех полос.
Специалисты уже разобрали четыре балки конструкции длиной 16 и 24 метра. Осталось еще четыре элемента, расположенные над самой дорогой. К этим работам приступили 23 ноября. По планам закончить демонтаж должны до конца нынешнего года. До этого времени движение будет организовано через объездную дорогу.
Комментарии
путепровод построили около 30 лет назад, но его никогда не эксплуатировали
норм - построить/потратить/распилить/не пользоваться/снести за сч.бюджетных денег
а кто сказал, что пролеты спишут/выкинут? Их впарят, как новые (качество то не сравнишь с современными) где-нибудь для строительства/ремонта какого-нибудь моста. И ещё кто-то станет чуток богаче
рвачи не дремлют.ага
- гость -
путепровод построили около 30 лет назад, но его никогда не эксплуатировали
норм - построить/потратить/распилить/не пользоваться/снести за сч.бюджетных денег
Вот именно из-за таких которые вечно всем не довольны и не ввели путепровод в эксплуатацию. ведь 30 лет назад перемен требовали их сердца. Развалили страну денег не стало и не ввели в эксплуатацию. Сейчас сносят из за ненадобности, может скоро и рухнул бы, без обслуживания то. В чем опять не довольство. Зарплату отстукиваем на клаве?
23.11.2020 14:57
Гость
Имею полное право высказаться по теме. Идите свою з\п отрабатывайте.
>Имею полное право высказаться по теме. Идите свою з\п отрабатывайте.
15 рублей?
Его больше 30 лет назад построили. И поезда по нему ездили, если мне память не изменяет. А вообще наверное правильно, что разобрали, всё равно сейчас всё фурами возят и редко уже железной дорогой. Хотя жалко этот мост. Когда до него доезжал - считал, что уже дома.
23.11.2020 15:57
Итальянец
Ну да, тоже всегда границей его считал, когда в сторону Бийска и обратно ехал. А в позапрошлую субботу еду, смотрю, а его готовят к сносу...
сейчас всё фурами возят и редко уже железной дорогой
Особенно уголь, контейнеры и авиакеросин (нет)
Рельсы продали в Китай. В90е