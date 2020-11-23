Мост снесут ради расширения Чуйского тракта в Алтайском крае

Фото: altay.rosavtodor.ru

На Чуйском тракте в двух километрах от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска временно изменили схему движения из-за демонтажа старого железнодорожного путепровода.

Как пишет пресс-служба Упрдор "Алтай", путепровод построили около 30 лет назад, но его никогда не эксплуатировали. За эти годы сооружение пришло в негодность, и его решили разобрать для расширения участка дороги до четырех полос.

Специалисты уже разобрали четыре балки конструкции длиной 16 и 24 метра. Осталось еще четыре элемента, расположенные над самой дорогой. К этим работам приступили 23 ноября. По планам закончить демонтаж должны до конца нынешнего года. До этого времени движение будет организовано через объездную дорогу.