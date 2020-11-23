Россия обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавируса – это рекорд с начала пандемии. За все время в стране выявили 2 114 502 заболевших ковидом, сообщает оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6866 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2926) и Московской области (+971). Алтайский край (+230) на 23 ноября занимает 24-ю строчку в федеральном рейтинге.

За весь период в стране умерли 36 540 пациентов с коронавирусом. 361 из них скончался за прошедшие сутки.

Из больниц выписали еще 16 002 человека, а общее число выздоровевших достигло 1 611 445.