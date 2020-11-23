Россия обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавируса – это рекорд с начала пандемии. За все время в стране выявили 2 114 502 заболевших ковидом, сообщает оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6866 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2926) и Московской области (+971). Алтайский край (+230) на 23 ноября занимает 24-ю строчку в федеральном рейтинге.
За весь период в стране умерли 36 540 пациентов с коронавирусом. 361 из них скончался за прошедшие сутки.
Из больниц выписали еще 16 002 человека, а общее число выздоровевших достигло 1 611 445.
Комментарии
хм, значит, госпитали освобождаются, говорите? Быстрее делайте новый госпиталь на месте Посуда-центр, пусть он6 начнет функционировать, ибо скоро опять начнется
и это на фоне улучшения эпидемической ситуации в Алтайском крае...
Рекорд за рекордом, прорыв за прорывом. Бункерная крыса хоть что-то предпринимать думает?
Алтайский край на почётном 24 месте!!!!
Вот работают руководители края, вот блин пашут.... О народе думают.
Лучше бы по зарплате были на 24м месте, а не в заднице мира....
Для особо одаренных. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво.
и сколько этажей под землей в этом самом Ново-Огарёво...