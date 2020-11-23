17-летнего подростка будут судить за наркотики в Алтайском крае

17-летний житель одного из сел Ключевского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

"В конце августа 2020 года обвиняемый путем сбора незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана). После того, как сотрудники полиции задержали подростка, при себе у него был обнаружен наркотик массой в высушенном состоянии не менее 114 грамм, что является крупным размером", — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия юноша признал свою вину. Он отметил, что собирал наркотик для личного употребления. Уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере" ушло в суд.