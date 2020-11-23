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Новости

17-летнего подростка будут судить за наркотики в Алтайском крае

, ИА "Амител"
У юноши изъяли 114 грамм марихуаны
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

17-летний житель одного из сел Ключевского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

"В конце августа 2020 года обвиняемый путем сбора незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана). После того, как сотрудники полиции задержали подростка, при себе у него был обнаружен наркотик массой в высушенном состоянии не менее 114 грамм, что является крупным размером", — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия юноша признал свою вину. Он отметил, что собирал наркотик для личного употребления. Уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере" ушло в суд.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.11.2020 19:17
- гость -

Что за прикол, трава везде растёт под ногами. Сорвал- хранение наркотиков.

23.11.2020 19:44
- гость -

Хоть и не поддерживаю таких увлечений.
Но это ведь БРЕД высшей степени!

23.11.2020 20:10
- гость -

19.17 19.44
Тряситесь, наркоши, тряситесь, можете считать бредом, но кто б вас спрашивал, посадят. будете сидеть.

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