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"Цены растут ежедневно". Почему на Алтае дорожает подсолнечное масло и как это остановить

, ИА "Амител"
Цены на продукт несколько лет держались на одном уровне, но сейчас "рванули"
Растительное масло в магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Растительное масло в магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подсолнечное масло в алтайских магазинах за последние три месяца подорожало на 40%. Сейчас некоторые отечественные марки продаются почти по 200 рублей за литр. Региональные производители уверяют: они вынуждены поднимать цены на продукт из-за роста стоимости подсолнечника. Фермеры не отрицают, что продают "семечку" в два и даже три раза дороже, чем в начале года, но уверяют: никакого сговора между компаниями нет. Amic.ru поговорил с аграриями, переработчиками, экспертами и узнал, почему масло может стать дефицитным продуктом и на сколько еще вырастет его стоимость.

Небывалый ажиотаж 

В сентябре 2020 года подсолнечное масло в Алтайском крае и регионах Сибири продавали в среднем по 49,4 рубля за литр. В ноябре оно подорожало до 76,7 рубля. Заводы-производители сами в шоке от таких цен, но повлиять на ситуацию никак не могут.

"Стоимость масла растет практически ежедневно: сырье, которое мы закупаем у фермеров, с каждой новой партией все дороже и дороже. Естественно, и мы вынуждены увеличивать продажную цену своего продукта, работать в убыток никто не будет", – отмечают в перерабатывающей компании "Агромир".

Подсолнечник – одна из самых "стабильных" культур в Алтайском крае. С 2017 по 2019 год его продавали по 16-18 тыс. рублей за тонну. Но уже в начале 2020 года цена начала стремительно расти.

"Еще в прошлом году мы закупали подсолнечник по 17 тыс. рублей за тонну, зимой и весной этого года – по 22-23 тыс. рублей. Сейчас стоимость доходит до 37-40 тыс. рублей за тонну", – говорит  коммерческий директор маслозавода "Элика".

Однако рынок подсолнечного масла в этом году удивляет переработчиков не только ценой, но и спросом. По словам производителей, ежедневно они получают десятки звонков от компаний и сетей со всей России и из-за границы, жаждущих приобрести алтайский продукт.

"Такого ажиотажа, который наблюдается сейчас, не было никогда. Нам звонят со всей России, из Китая. Естественно, мы не можем обеспечить спрос в полном объеме. Перед Новым годом фермеры начнут "вытаскивать" свои запасы на рынок, но какой будет цена, мы боимся представить", – говорит представитель завода.

Спрос на продукт резко вырос из-за того, что сейчас большие объемы масла "уходят" за границу. С января по август 2020 года только из Алтайского края вывезли 29 тыс. тонн растительного масла. Это на 13,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года. То же самое отмечают крупнейшие производители масла в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.

Главные покупатели алтайского подсолнечного продукта – Турция, Китай, Иран, Индия, Египет. Сейчас эти и другие страны делают запасы продуктов питания, опасаясь, что коронавирус нанесет ущерб мировой торговле. Эксперты говорят, что продавать масло за границу сейчас намного выгоднее, чем на внутренний рынок: иностранные компании предлагают более высокую цену, чем местные. Поэтому переработчики и поставщики такого шанса не упускают. 

"Один из главных потребителей алтайского подсолнечника – Китай. Надо сказать, что на сегодняшний день из-за роста курса доллара по отношению к рублю очень сильно выросла и экспортная стоимость подсолнечного масла. Раз выросла цена на масло, то переработчики, само собой, будут поставлять его на экспорт и получат хорошую прибыль", – объясняет председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований региона Александр Балаков.

"Пусть подсолнечник лежит"

Алтайские аграрии, которых переработчики обвиняют в завышенных ценах на подсолнечник, подтверждают: стоимость сырья сейчас максимально высокая за последние годы. Но это отнюдь не прихоть и не сговор аграриев, а условия рынка. Фермеры, как и заводы по выпуску подсолнечного масла, также увеличили поставки своего товара за рубеж из-за привлекательной цены и высокого спроса.

По данным Центра агроаналитики, в мае 2020 года подсолнечник в Сибири закупали в среднем по 19,8 тыс. рублей за тонну, в ноябре уже по 28,7 тыс. рублей.

"Семечку" в южной зоне Алтайского края скупает Казахстан. Нам в этом году совершенно нет доступа к этому рынку: все фермеры говорят, что Казахстан дает больше цену, и работают только с ним", – объясняет коммерческий директор  маслозавода "Элика".

Многие фермерские хозяйства края, которые пока не импортируют подсолнечник, не продают его и на внутренний рынок: ждут, когда сырье еще подорожает.

"Даже компании, с которыми работаем более 10 лет,  разговаривать не хотят, отвечают: "За бесценок мы продавать не будем". И это не предел. Кто-то из фермеров придерживается такой позиции: "Пусть подсолнечник лежит, цена будет и 70 тыс. рублей за тонну", – говорит представитель компании. 

Не спешат продавать "семечку" и предприятие Людмилы Корневой в Ключевском районе. 2020 год для фермерских хозяйств Кулундинской зоны стал неудачным: из-за сильнейшей засухи урожайность подсолнечника составила 7 центнеров с гектара. В прошлом году аграрии получили почти в два раза больше – 13 центнеров. Поэтому фермер заинтересована в том, чтобы продать подсолнечник как можно дороже и покрыть убытки от засухи.

"Все, что мы собрали в связи с засухой, мы еще не реализовывали. Ни на экспорт, ни на внутренний рынок мы еще не поставляли: конечно, ждем цену побольше. В Кулундинских степях была большая засуха, и если бы цена осталась прежней, у многих были бы серьезные трудности. Больших предприятий мало, в основном – мелкие и средние. Речь не идет о каком-то сговоре, все диктует рынок – российский и мировой. Аграрии продают по такой цене, которая есть на рынке", – отмечает Людмила Корнева. 

Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований региона Александр Балаков объясняет: местные переработчики просто не могут "перебить" цену, предлагаемую этими странами. Поэтому до тех пор, пока спрос на российский подсолнечник будет высоким за рубежом, цены на сырье продолжат расти.

"Фермеры продают сырье тем, кому более выгодно. А более выгодно сегодня продавать на экспорт: в связи с ростом доллара экспортная цена этой культуры серьезно выросла. Сейчас в крае работают фирмы, которые закупают подсолнечник именно на экспорт (перекупщики, приобретающие сырье у местных аграриев и продающие иностранным переработчикам, – прим. авт.)", – говорит он. 

А крайний кто?

Аналитики опасаются, что слишком рьяное "увлечение" экспортом приведет к дефициту подсолнечного масла на внутреннем рынке. Нехватка продукта станет еще одной причиной роста цен. Но некоторые алтайские эксперты считают такой процесс вполне справедливым и отвечающим рынку. 

"Я понимаю потребителей: им не нравится, что масло дорожает. Но надо понимать, что стоимость этого продукта, в отличие от всех остальных товаров, много лет была на одном уровне. Даже пять-шесть лет назад она была выше, чем в этом году (по данным Алтайкрайстата, в сентябре 2016 года подсолнечное масло в регионе продавали за 93,16 руб./кг, в сентябре 2020-го – по 91,44 рубл./кг, – прим. авт.). Все поднималось в цене – техника, запчасти, оплата труда – а масло "стояло" на месте. Конечно, спрос определяет предложение. Вероятно, цена подсолнечника, которая складывалась на тот момент, была выгодна для переработчиков. Сейчас, видимо, подошло время. Поэтому рост вполне естественный", – уверен Александр Балаков.  

Но вот в Масложировом союзе России (объединяет ведущих участников масложировой отрасли страны) рост цен на подсолнечное масло не поддерживают. Организация уверена, что растущий экспорт "семечки" навредит российскому бизнесу. Поэтому в Союзе предлагают с января 2021 года поднять экспортную пошлину (проще говоря, налог) на экспорт подсолнечника. Сейчас она составляет не менее 9,75 евро за тонну (877,31 рубля по курсу 25 ноября 2020 года). Однако участники рынка предлагают поднять ее до 80 евро. А это уже 7 198,4 рубля. Прибыль, которую аграрии могли бы получить от продажи сырья, при таком росте пошлины сократится в разы. 

Впрочем, по мнению авторов инициативы, эта мера должна помочь переработчикам, столкнувшимся со снижением объемов производства. Вероятно, она остановит и стремительный рост цен на масло. Альтернатива повышению пошлины – это запрет на вывоз подсолнечника и других масличных культур за пределы России.

Ограничение на экспорт уже вводили в 2020 году – сначала в марте, а затем с апреля по июнь, – чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке и создать стратегические запасы внутри страны.

Но сейчас Масложировой союз предлагает запретить вывоз подсолнечника не на три месяца, а на четыре года. По мнению алтайских фермеров, это вовсе не скорректирует рынок, а обрушит его. 

"Если решение о квотировании или запрете будет принято, то цена уйдет вниз. Затем пройдет перераспределение посевных угодий: мы будем вынуждены снижать площади, задействованные сегодня под технические культуры. В итоге сырья станет физически меньше, это, естественно, скажется на самих переработчиках", – в августе 2020 politsib.ru говорил Александр Балаков.

Однако пока эти предложения – лишь предложения, и правительство страны не заявляет о каких-либо ограничениях, связанных с экспортом подсолнечника и масла. Проблем пока не замечают и в ФАС. Ведомство вообще заверило россиян, что причин для существенного роста цен на подсолнечное масло в России в настоящее время нет. Но то, что жители Алтайского края и других городов страны видят в магазинах, говорит об обратном. Аналитики уверены, что оптовая стоимость этого товара на внутреннем рынке страны способна вырасти в среднем до 88 руб. за кг, а розничные цены – еще на 20-30%, то есть до 114 рублей. Однако, по их мнению, если ажиотаж на подсолнечное масло возникнет и у рядовых потребителей, то среднерыночная стоимость продукта может достигнуть 150 рублей за килограмм и выше. 

Чем заменить подсолнечное масло?

Подсолнечное масло занимает 80% рынка растительных масел России. Его используют для жарки, тушения, для заправки салатов, при приготовлении выпечки и т.д. Однако российские эксперты отмечают, что при нагреве этот продукт выделяет альдегиды, которые провоцируют воспалительные реакции, вызывают сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные заболевания, повышают риск развития рака.

Заменить подсолнечное масло они рекомендуют, например, оливковым, которое образует меньше токсинов. Также можно использовать кокосовое, пальмовое, сливочное и даже сало: там вредных веществ почти не образуется. 

Для заправки салатов подойдут кукурузное, льняное, рапсовое, миндальное, кунжутное, горчичное и другие виды масел. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.11.2020 08:36
- гость -

Вы как хотели, чтобы крестьяне бесплатно сырье отдавали.

26.11.2020 08:37
- гость -

Масло дорожает так как бункерный считает, что падение рубля благо для страны...

26.11.2020 08:45
- гость -

ничего не сейчас рванули, с начала осени масло подорожало на 10-20 за бутылку и это просто в Марийке

26.11.2020 08:52
Гость

Второй раз рубль обесценил, несменяйка, как вы хотели. Мука тоже дружно подорожала, и виновато падение рубля. Зп, затраты , налоги все выросло. Даже ЖКХ растет. Вот и результат, а в бизнесе все продажи упали, зп поднимать нечем.

26.11.2020 09:01
- гость -

Ничего страшного можно и без масла прожить.

26.11.2020 09:04
- гость -

на солидоле картоху будем жарить

26.11.2020 09:08
гость.

Есть такое понятие как экспортный паритет. Это как закон сообщающихся сосудов в физике, только в экономике. Странно что люди, отвечающие за экономические решения, о нем не говорят открыто. Стабилизовать цены в стране на п/масло как и на многие другие экспортные товары (или являющиеся исходным сырьем этих экспортных товаров, в данном случае семечку) можно сейчас только двумя способами: 1) повысить экспортную пошлину, 2) вернуть рубль в коридор хотя бы 65-70 за доллар. Иначе никак, принцип экспортного паритета будет и дальше действовать.

26.11.2020 09:08
- гость -

В китай все продали, вот и дорожает для своих. Спекуляция называется, но некоторые называют это спросом. Внутри страны цены и объем продаж должны регулироваться, вот такой -то объем должен быть, а вот свыше можно на экспорт....но так в разумных государствах делают, это не про нас.

26.11.2020 09:09
- гость -

1

26.11.2020 09:10
- гость -

1

26.11.2020 09:10
- гость -

2

26.11.2020 09:14
тупин

«Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать»

26.11.2020 09:18
- гость -

Есть такое понятие как экспортный паритет.
Странно что люди, отвечающие за экономические решения, о нем не говорят открыто.

Чего же тут странного? Ботоксный дед же говорит, что чем дороже дешевле рубль, тем больше рублей в казне, а возразить ему сказав, что он старый дурак некому.

26.11.2020 09:22
- гость -

Внутри страны цены и объем продаж должны регулироваться

Жил я уже в такой стране, где государство решило регулировать цены, СССР называлось. Так дожили до того, что туалетную бумагу по талонам давали.

26.11.2020 09:30
гость

на солидоле картоху будем жарить
-------
Технология изготовления подсолнечного масла уже такова, что там нефтяная основа и китайский ароматизатор вкуса подсолнечника.
Собственно, из-за китайского эмульгатора вкуса и подорожание.

26.11.2020 09:31
Гость

Амик, пишите правильно.. Цены сами по себе не растут....Их повышают....

26.11.2020 09:34
гость

Так дожили до того, что туалетную бумагу по талонам давали.
-------
Ошибка СССР была в раздаче денег направо и налево за рубежом и в постоянном ведении боевых действий на ближнем востоке и в африке.
Сейчас всё то же самое, плюс царская жизнь олигархата за рубежом и на яхтах.

26.11.2020 09:38
гость

Это уже не СССР был. Это меченый его уже начал разваливать. Историю страны не знаете?

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