Обнальщики из Барнаула помогли преступной группе украсть 4 млн рублей на Ставрополье

В Ставрополье полицейские завели уголовные дела против телефонных мошенников, которые похищали деньги с банковских карт. В криминальной схеме оказались замешаны и обнальщики из Барнаула.

Злоумышленники обзванивали абонентов и выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка. Они докладывали собеседникам о якобы несанкционированном списании денег или блокировке карты, после чего убеждали их перечислить сбережения на резервный счет или назвать пароли из SMS. Таким образом аферисты похитили свыше 4 млн рублей.

"Так называемые обнальщики из числа участников группы снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками", – рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Подозреваемых задержали в Волгоградской области, им вменяется пять случаев кражи и мошенничества. Десятерых участников группировки взяли под стражу. Еще одного подозреваемого поместили под домашний арест.