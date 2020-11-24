Загадочные круги на воде заметили в Горном Алтае. Видео

Жители Республики Алтай записали на видео странное явление на местной небольшой реке. Его опубликовали на странице barnaul.insta в Instagram.

На кадрах видно, что на воде образовался отчетливый светлый круг, от которого расходятся круги большего размера.

Вероятно, речь идет об улово – участке реки, где образуется противоток основному потоку либо водоворот. Явление возникает у прижимов, вблизи перекатов, выступов берега, в местах резкого расширения русла реки и впадения притоков.

Однако комментаторы предложили и другие версии. Согласно одной из них, кто-то вырубил круг на льду, от чего и возникло явление.