Миграционный отток населения Алтайского края упал вдвое

Алтайский край за девять месяцев 2020 года покинули 22 328 местных жителей (за аналогичный период 2019-го – 27 678), сообщает Алтайкрайстат.

Из других стран и субъектов РФ на постоянное место жительство в край перебрались 21 711 человек (в 2019-м – 26 463). Таким образом, наблюдается миграционное снижение на 617 человек (в 2019-м – 1215).

В регион стали реже перебираться на ПМЖ граждане других стран. В Алтайский край из-за рубежа мигрировали 6663 человека (в 2019-м – 9529), из них 6303 представляют страны ближнего зарубежья (в 2019-м – 9036).

В обратном направлении поток мигрантов также уменьшился. Так, с января по сентябрь 2020 года за границу перебрались 5748 граждан, ранее составлявших население Алтайского края. В то время как в 2019-м этот показатель был на уровне 6656 человек.

Большинство из них выбрало в качестве нового "дома" государства СНГ: в 2020-м – 5437, в 2019-м – 6143. Из этого следует, что за рассматриваемый период миграционный прирост с зарубежными государствами составил 915 граждан, годом ранее – 2873 человека.

В то же время отмечается высокое количество местных жителей, перебравшихся в другие регионы России, – 16 580 граждан (в 2019-м – 21 022). Из других субъектов РФ в Алтайский край переехали 15 048 человек (в 2019-м – 16 934). Таким образом, за счет межрегиональной миграции Алтай с января по сентябрь потерял 1532 гражданина (в 2019-м – 4088).