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Российское ПО появится на всех устройствах, выпущенных после 1 января 2021 года

, ИА "Амител"
В список предустановки вошли браузеры, поисковики, соцсети, новостные агрегаторы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российское правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на все используемые в стране устройства. Теперь созданное в России ПО должно быть установлено на все девайсы, произведенные после 1 января 2021 года.

Согласно постановлению кабмина, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список программ вошли браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, почтовые клиенты, новостные агрегаторы и другое. Уточненный перечень для предустановки Минцифры составит до 15 декабря 2020 года.

Правом на установленные программы должны владеть Россия, ее субъекты, российские юрлица или граждане страны.

Как ранее сообщил amic.ru, Роскомнадзор поддержал законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов, в том числе и IT-сервисов, за цензуру российских СМИ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.11.2020 12:51
- гость -

>Минцифры

Смеюсь.

24.11.2020 12:58
- гость -

19 страниц текста ни о чем, а где сам список программ то. Или яндекс и линукс и усе.

24.11.2020 13:03
АБОРИГЕН

И что туда напихают? Не удаляемый обычными путями мусор от яндекса, mail.ru, однокласников и вконтакте?

24.11.2020 13:30
- гость -

+ Менеджер браузеров, Амиго, Яндекс с Алисой.

24.11.2020 13:30
- гость -

Давно пора закрывать информационное пространство. Пора готовиться к варианту гибели гегемона.

24.11.2020 14:01
Павсекакий


А это ваще законно? Это в подарок или добавят в цену девайса?
13:30 ты "гегемона" своего сильно не теребонькай, авось не помрёт

24.11.2020 14:01
- гость -

свят свят

24.11.2020 14:16
- гость -

а если железо не могет работать на отечественном софте, как быть то?

24.11.2020 14:23
-меcный-

никто пользоваться им не хочет по собственному желанию, да?

24.11.2020 14:28
- гость -

Надо закупаться до нового года, Потом может быть поздно, и яблоков не будет.

24.11.2020 14:28
- гость -

тое сть если чёп опало никто добро вольно исполь зовать не желает его нада на cи льнo вт юxать, ну и что-бы опре делённые сл ужбы сразу были вкурсе если кто захочет в игре там что вз oрвaть чтобы его тутже за тe ррo ризм под тянуть вон как тут в новости :

Двое 14-летних под ростков нак леили на зд ание ФC Б лис товку в по ддержку ас пиранта мех мата МГУ Аз ата Миф тахова, обвиня емого по делу о нaп aдении на офис «Ед инoй Рoc cии». На следующий день их зад ержали, вм есте с ними был зад ержан их друг.
Из их пе реписки cп ецcлу жбы вы яснили, что под ростки пос троили в игре Min ecraft зд ание Ф CБ и плa нирoвали его взo рвaть. Те перь их oб виняют в тeр рoри змe. Под робнос ти — н а «М Б Х м eд иa»

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