Российское ПО появится на всех устройствах, выпущенных после 1 января 2021 года

Российское правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на все используемые в стране устройства. Теперь созданное в России ПО должно быть установлено на все девайсы, произведенные после 1 января 2021 года.

Согласно постановлению кабмина, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список программ вошли браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, почтовые клиенты, новостные агрегаторы и другое. Уточненный перечень для предустановки Минцифры составит до 15 декабря 2020 года.

Правом на установленные программы должны владеть Россия, ее субъекты, российские юрлица или граждане страны.

Как ранее сообщил amic.ru, Роскомнадзор поддержал законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов, в том числе и IT-сервисов, за цензуру российских СМИ.