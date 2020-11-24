Российское ПО появится на всех устройствах, выпущенных после 1 января 2021 года

Российское правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на все используемые в стране устройства. Теперь созданное в России ПО должно быть установлено на все девайсы, произведенные после 1 января 2021 года.
Согласно постановлению кабмина, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список программ вошли браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, почтовые клиенты, новостные агрегаторы и другое. Уточненный перечень для предустановки Минцифры составит до 15 декабря 2020 года.
Правом на установленные программы должны владеть Россия, ее субъекты, российские юрлица или граждане страны.
Как ранее сообщил amic.ru, Роскомнадзор поддержал законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов, в том числе и IT-сервисов, за цензуру российских СМИ.
Комментарии
>Минцифры
Смеюсь.
19 страниц текста ни о чем, а где сам список программ то. Или яндекс и линукс и усе.
И что туда напихают? Не удаляемый обычными путями мусор от яндекса, mail.ru, однокласников и вконтакте?
+ Менеджер браузеров, Амиго, Яндекс с Алисой.
Давно пора закрывать информационное пространство. Пора готовиться к варианту гибели гегемона.
А это ваще законно? Это в подарок или добавят в цену девайса?
13:30 ты "гегемона" своего сильно не теребонькай, авось не помрёт
свят свят
а если железо не могет работать на отечественном софте, как быть то?
никто пользоваться им не хочет по собственному желанию, да?
Надо закупаться до нового года, Потом может быть поздно, и яблоков не будет.
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