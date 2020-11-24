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В барнаульском "Динамо" скандал. РФС может снять клуб с чемпионата за договорняки

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Министр спорта Алексей Перфильев назначил служебную проверку появившейся информации
Фото: ФК 'Динамо-Барнаул'

Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Российский футбольный союз проводит проверку информации, появившейся в соцсетях, об участие нескольких игроков и главного тренера "Динамо-Барнаул" в букмекерских ставках. Якобы они специально ставили на команду-соперника и участвовали в договорных матчах. Если информация подтвердится – барнаульскому "Динамо" грозит длительная дисквалификация и снятие с чемпионата России. Министр спорта региона Алексей Перфильев также назначил служебную проверку.

В чем обвинили игроков и тренера "Динамо"?

Вечером 23 ноября в соцсетях неизвестный источник, подписавшийся Иваном Ильиным, сообщил, что РФС проводит проверку в отношении главного тренера команды Александра Суровцева, защитников Максима Полковникова, Николая Шенкевича, а также второго вратаря Данилы Гавиловского. По информации источника, динамовцы ставили против своей же команды в играх с "Волгой" из Ульяновска и "Камазом" из Набережных челнов. В качестве доказательства автор анонимки опубликовал скрин переписки футболистов в мессенджере. Самое странное в этой истории, что обе встречи барнаульцы выиграли. Однако автор сообщения уверяет, что динамовцы сумели заработать на ставках приличные деньги.

"Уровень жадности настолько зашкаливал, что недоигроки спалились. Об этом узнали верха РФС, последовали разборки. Игроков вызывали на ковер в Москву, и сейчас "Динамо-Барнаул" планируют отстранить от участия в лиге ПФЛ. Ставочниками занимается служба безопасности РФС", – говорится в тексте анонимки.

Как на информацию отреагировали в Минспорте?

Глава ведомства Алексей Перфильев лично обратился к главе РФС Александру Дюкову с просьбой разобраться в ситуации.

"Мы за чистый спорт. И на региональном, и на муниципальном уровне. К сожалению, это уже не первый сигнал о том, что алтайские команды играют нечестно. Сегодня мы направили письмо в РФС. Надеемся получить ответ в течение 10 дней. Если информация подтвердится – будет одна тональность разговора с руководством клуба. Но слухи на ровном месте не рождаются. А пока шашкой махать не будем и дождемся ответа от РФС", – пояснил amic.ru Алексей Перфильев.

Что ответили в клубе?

В барнаульском "Динамо" также проводят внутреннюю проверку на причастность тренера и игроков к договорнякам. В клубе добавили, что Российский футбольный союз по итогам первого круга чемпионата ПФЛ начал проверки на предмет выявления манипуляций. Под прицел попали многие региональные клубы. В том числе и барнаульское "Динамо".

А если это правда, то что будет с клубом?

До конца неизвестно. Скорее всего, огромный штраф. Игроки, которые участвовали в договорных матчах, будут отстранены от футбола на несколько лет. Клуб могут снять с чемпионата страны ПФЛ в этом сезоне. В случае самого негативного сценария – тотальный бан на ближайшие два года. Но это маловероятно.

Барнаульских футболистов в первый раз подозревают в договорных матчах?

Нет. В 2010 году барнаульское "Динамо" уже подозревали в договорном матче с командой "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Тогда сине-белые повели в счете после первого тайма, но в итоге уступили хозяевам 1:3. Алтайские журналисты были свидетелями, как представители "Сахалина" заходили в раздевалку команды "Динамо". По информации игроков бело-голубых, им предложили большие деньги, чтобы они "сдали" матч. После того поражения клуб несколько лет не мог вернуть часть болельщиков на трибуны, не простивших поражение "Сахалину".

В том же 2010 году на ставках поймали тренеров "Динамо" Сергея Кормильцева и Вадима Бриткина. Они с позором покинули клуб.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.11.2020 15:41
ЯЛЕГЕНДА

Позорная страна позорный футбол все на деньги завязано . закрыть динамо построить на месте стадиона парк посадить цветы.

24.11.2020 15:55
- гость -

Им теперь даже подвиг Дзюбы не поможет.

24.11.2020 16:06
- гость -

Суровцева первый раз ловят ???

24.11.2020 16:20
Вано

Министр спорта люто негодовал, почему он не в доле.

24.11.2020 17:17
- гость -

Ну хоть не дзюбили..

24.11.2020 17:18
- гость -

Поставили на свою команду в матче с лидером и выиграть при этом и матч и ставку? Ну дык в чом проблема то??? пущай ещё ставят и выигрывают.

24.11.2020 17:21
- гость -

Вообще надо будущие зарплаты игроков проставлять на результаты своей команды, вот они играть побегут то ... )))

24.11.2020 18:01
Гость.

24.11.2020 17:18
- гость -
Они просто очень верят в свою команду. И не ошиблись!

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