В Горном Алтае водитель сбил снегокат с детьми и скрылся

Региональное управление ГИБДД разыскивает водителя, который сбил детей в Горно-Алтайске и скрылся с места ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, около 16:20 в районе дома № 27 в переулке Колхозном.

Неустановленный автомобиль сбил снегокат с детьми, которые катались по дороге. Машина с места происшествия скрылась.

Медицинская помощь потребовалась одному из несовершеннолетних. После осмотра мальчика отпустили домой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8 (838822) 28-777, 9-24-97.