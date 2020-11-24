Умер гендиректор Сибирского ФНКЦ, депутат Виктор Воробьев

На 54-м году ушел из жизни депутат Законодательной Думы Томской области, гендиректор Сибирского федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА России в Северске, Виктор Воробьев.

О кончине политика сообщили в пресс-службе регионального парламента. Известно, что незадолго до смерти у него выявили коронавирусную инфекцию.

"В думе работал в комитете по труду и социальной политике, с 2016 по 2019 год возглавлял постоянную парламентскую комиссию по здравоохранению, – уточнили в областной думе. – Ранее с октября 2005 года по сентябрь 2016-го был депутатом Северской городской Думы с I по III созыв. Оказывал постоянную поддержку учреждениям социальной сферы, развитию спорта в Северске".

Виктор Воробьев родился в поселке Самусь. Окончил военно-медицинский факультет Сибирского медицинского университета по специальности "лечебное дело". В качестве военного врача ВДВ участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, был ранен.

С апреля 2014 года возглавлял Сибирский ФНКЦ ФМБА России, объединивший в себе Клиническую больницу № 81 и Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За отвагу", наградным знаком "Бронзовый крест" ФМБА России.