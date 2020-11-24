Инспектор ДПС отказался брать взятку у иностранца в Бийске

Алтайские следователи возбудили уголовное дело против 51-летнего уроженца Армении за "покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Об этом рассказали в региональном СУ СКР.

Вечером 20 сентября в Бийске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Выяснилось, что водитель не оформил должным образом полис ОСАГО, в связи с чем его пригласили, чтобы составить протокол.

Правоохранители установили, что в салоне служебного автомобиля обвиняемый положил деньги на панель между сиденьями и попросил не документировать правонарушение, но сотрудник полиции отказался.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до года лишения свободы. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.