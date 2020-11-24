Руководство алтайского благотворительного фонда обвинили в похищениях

В Топчихинском районе правоохранители при силовой поддержке ОМОНа задержали троих руководителей и двух работников благотворительного фонда "Ключ в жизнь", сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Их обвиняют в незаконном лишении свободы и похищении людей. По версии следствия, именно такими методами осуществлялось так называемое "лечение от алкоголизма и наркомании".

"Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов, – уточнили в ведомстве. – Однако после того как зависимые попадали в так называемый "пансионат", их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие".

В некоторых случаях зависимые от спиртного или наркотиков люди отказывались проходить реабилитацию, и тогда их похищали и насильно удерживали, полагают следователи.

Четверых обвиняемых заключили под стражу, пятого – под домашний арест. Следователи выясняют обстоятельства преступлений и круг лиц, пострадавших от действий обвиняемых.

Благотворительный фонд "Ключ в жизнь" создан в 2014 году. Организация предлагала помощь людям, которые страдают от алкогольной или наркотической зависимости.