Губернатор Кузбасса объявил о бесплатном проезде в автобусах

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проинформировал жителей Новокузнецка о том, что до конца ноября они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По итогам переговоров с руководством компании "ПитерАвто" принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка", – констатировал Цивилев.

Ранее в соцсетях появились жалобы на водителей питерской компании, которые якобы не знали куда им ехать. Неразбериха привела к тому, что общественный транспорт прибывал на остановки с большим опозданием.

Цивилев признал, что транспортная реформа "сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей". По его словам, руководство региона поддерживает начинания властей города, которые "обеспечат жителей Новокузнецка комфортным и современным общественным транспортом".