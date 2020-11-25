Известная алтайская актриса пожаловалась на трактор на крыше четырехэтажки. Видео

Солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поделилась необычным роликом. На кадрах видно, как на крыше здания по ул. Некрасова, 64, где расположена военная кафедра АлтГТУ, работает трактор.

"Грубейшее нарушение техники безопасности и угроза жизни и здоровью жителей близлежащих домов. Пользуясь темнотой, с крыши четырехэтажного здания трактором сбрасывается шлак, огромные бетонные плиты и другой строительный мусор", – написала Гальцева.

По словам актрисы, мелкая угольная пыль поднимается выше 12-го этажа и проникает в квартиры даже сквозь закрытые окна. При этом работы продолжаются уже не первый день.