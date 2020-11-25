Известная алтайская актриса пожаловалась на трактор на крыше четырехэтажки. Видео

Солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поделилась необычным роликом. На кадрах видно, как на крыше здания по ул. Некрасова, 64, где расположена военная кафедра АлтГТУ, работает трактор.
"Грубейшее нарушение техники безопасности и угроза жизни и здоровью жителей близлежащих домов. Пользуясь темнотой, с крыши четырехэтажного здания трактором сбрасывается шлак, огромные бетонные плиты и другой строительный мусор", – написала Гальцева.
По словам актрисы, мелкая угольная пыль поднимается выше 12-го этажа и проникает в квартиры даже сквозь закрытые окна. При этом работы продолжаются уже не первый день.
Комментарии
Нормальное явление. Пострадавших нет.
сутяжница. да и не трактор это.
Правильно делает, что указывает на нарушения!!!
лишь бы жаловаться
сутяжница - это точно) да ещё какая!
это Россия!!!
только на сценах кривляться умеют! люди за копейки работают по ночам с риском для жизни! с лопатой на улицу выгнать надо снег разгребать, быстро отучится жалобы строчить
Прям ВСЕ требования нарушены? Откуда известная актриса о них знает?
25.11.2020 08:35
- гость -
Нормальное явление. Пострадавших нет.
Это повезло, что пострадавших нет. А я видел, как на выходивших из машины женщину с ребенком полетели бетонные осколки. Чудом не задели. При этом ни ограждения, ни работника внизу не поставили.
Лучше бы занималась своим делом. Русская смекалка в условиях капитализма будет работать так же как и в прошлом. Таков русский человек. Видел картину когда снизу гусеничный кран поднимал машину "Сам гружу сам везу" с арматурой на 3 этаж, и та по плитам перекрытия уезжала в дальний угол строящего дома и разгружала в свою очередь арматуру. Потом обратным образом возвращалась и успешно ее снимал кран вниз. А как мы спускали строительный груз с 14 этажа, тоже сказка. Поставили внизу камаз савок и с 14 этажа скидывали в кузов мешки с мусором. Мешки буквально взрывались в кузове. Пострадавших нет, один обгадивший штаны прораб с соседней стройки не в счет, заходивший попить чаю в гости.
Всё правильно артистка говорит. Вот она-то и пойдет по ночам снег с крыш домов лопатой убирать. Причем не скидывая с крыши, а собирая в мешки и по лестнице вручную спускать.
есть другой вопрос - в каких узких кругах она известная?
Полностью поддерживаю Викторию!
25.11.2020 09:36
- гость -
Это ваш мир настолько узок, что даже в самый узкий круг не помещается. А Викторию Гальцеву знают и любят!
Ну и кто ее тут знает?
Отгадайте, кто из гостей с Украины нам тут пишет
25.11.2020 09:36
- гость -
Ну вот и круг ее известности теперь, ты, я и месные завсегдаи новостного ресурса. Стоит вот снять например месному, как голубь врезался в стену и выложить у себя на ресурсе, то вполне вероятно будет новость "Известный алтайский специалист средств защиты возмущен экологической ситуацией по самоубийству птиц"
25.11.2020 09:48
- гость -
Отгадайте, кто из гостей с Украины нам тут пишет
Неужто сам Тарас Григорьевич пожаловал?
Известность не должна делать из человека истеричку, пусть на сцене показывает себя.
Отгадайте, кто из гостей
Я пас, и кто же?
Что певичка может понимать в технике безопасности? Её инженеры выть не учат.