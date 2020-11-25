Алтайский художник изобразил Человека-паука из Сибири

Фото: Евгений Зубков / vk.com/4zubkov6

Российский художник, уроженец Алтайского края Евгений Зубков опубликовал в соцсетях арты из серии "Северный паук", на которых он представил альтернативную версию Человека-паука в реалиях сибирской провинции.

Северный Паук 🕷 Northern Spider



Начинаю экспериментальный проект об альтернативном "человеке-пауке" в реалиях сибирской провинции. pic.twitter.com/rjBME2K7cj — Zubkov (@Frm46) November 23, 2020

Иллюстратор рассказал, что основу проекта придумал еще в детстве. Тогда он жил в Алейске в Алтайском крае и зимой часто смотрел мультсериал 1994 года о Человеке-пауке.

"Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы "Паук", никогда не видевший небоскребов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать", – рассказал Зубков в Twitter.

Необычные работы Евгения Зубкова и ранее пользовались в Сети популярностью. На них он изображает антураж небольших российских городов с элементами киберпанка. Добавим, что сейчас художник живет в Санкт-Петербурге.