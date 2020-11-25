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В поле дом. В пригороде Барнаула готовят огромный участок под новый коттеджный поселок

, ИА "Амител"
На территории, по оценке застройщиков, можно возвести до четырех тысяч домов
Дом на земле / Фото: amic.ru

Дом на земле / Фото: amic.ru

Участок, на котором можно построить четыре тысячи частных домов, выставят на торги в Барнауле. Земля находится в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лот готовит институт "ДОМ.РФ", принадлежащий государству. Продавать участок регулятор планирует не раньше второго квартала 2021 года. Но риелторы уверены: ажиотажного спроса земля на рынке не вызовет. Несмотря на информацию о нехватке территорий для застройки, компании Барнаула неохотно занимаются малоэтажным строительством.

Что известно о земле?

Общая площадь участка, выставляемого на аукцион, 413 га. Сейчас это – просто поля напротив поселка Лесного. Однако локации уже присвоен адрес: село Власиха, ул. Мамонтова, дом 196.

По данным "ДОМ.РФ", в состав участка входят четыре территории, самая большая из которых имеет площадь 388,6 га. Она предназначена для строительства малоэтажных домов. Также есть земли по 16,8 га, 2,9 га, 4,6 га. Они будут отданы под социальные объекты.

Границы участка, согласно публичной кадастровой карте, были определены еще в 2007 году, тогда же он был зарегистрирован. Пока регулятор не сообщает, какой будет начальная цена объекта, размер ежегодной арендной платы и условия освоения земли.

"Бегут как черт от ладана"

Эксперты считают, что битвы среди желающих приобрести этот участок не будет. В пригороде Барнаула достаточно свободной земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. И не застроена она не из-за того, что ее кто-то держит в запасе, а потому что нет спроса.  

"Сегодня мало просто нарезать кусочки земли: люди этого товара "наелись", им это не интересно. Нужен нормальный готовый продукт, концепция, что за поселок, жилой комплекс. Но проблема в том, что крупные застройщики Барнаула как черт от ладана бегут от малоэтажек: этот рынок для них слишком сложный", – считает руководитель ООО "Фирсова слобода" Михаил Кочетов.

Согласен с ним и его коллега, руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, прежде чем заняться непосредственно строительством, инвестору приходится решать множество сопутствующих вопросов.

"Выделить участок – это одно дело. Но все наши коттеджные поселки "упираются" в коммуникации: газ, дороги, вода, свет. Вопрос по их подведению решается тяжело. Развитие поселков происходит только там, куда заходит крупный застройщик. Если нет главного инвестора, земли застраиваются слабо и долго", – говорит Никитеев.

Он также напоминает, что в районе, где располагается аукционная земля, есть проблема транспортной доступности. Добраться до Барнаула возможно только через поселок Власиху, по ул. Трактовой и Попова. А эти магистрали утром и вечером постоянно забиты.

"У нашего агентства были клиенты, которые выбирали частный дом, но от той локации отказывались только потому, что невозможно вовремя приехать на работу, детей в школу отвезти – постоянные пробки. Если когда-нибудь появится выход на Павловский тракт, это решит проблему", – уверен Никитеев.

Отметим, по оценке экспертов, на территории площадью 400 га можно построить 3-4 тысячи домов. 

Цифра

По данным Росстата, в 2019 году в стране выросли объемы частного строительства: возведено 262 тыс. жилых домов. Это на 30 тыс. больше, чем в 2018-м (232 тысячи). 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.11.2020 14:05
- гость -

хана дороге с Силикатного и тем более Павловскому , там и так выехать сложно утром и заехать вечером , а тут еще докинут , дороги строить надо дублера Павлика и Малахова в город.

25.11.2020 14:05
гость

с газом вопрос будет решен несмотря на подлость проголосовавшей против едросии, подключение газа будет стоить 500 р с подводкой на участок и минимум бюрократии. Электричество тоже когда то стоило бешенных денег подключить - ничего , отрегулировалось. Так и с газом, отрасль будет причесана и отрегулирована!

25.11.2020 14:11
маша

По данным Росстата, в 2019 году в стране выросли объемы частного строительства: возведено 262 тыс. жилых домов. Это на 30 тыс. больше, чем в 2019-м (232 тысяч)

ПЕРЕВЕДИТЕ!
не понимаю!

25.11.2020 14:15
житель

25.11.2020 14:05
гость

Чтобы конечник подключил за 500 рублей, сперва застройщик должен сети проложить за свой счет, квоты на газ получить и газовщикам сети сдать.
А эти работы не 500 рублей, далеко не 500 рублей стоят.
То же самое - строительство сетей электропередачи. Конечнику подключить, да, 550 рублей, а к чему в чистом поле подключишься?

25.11.2020 14:18
АБОРИГЕН

Застройщики Барнаула это какой-то клинический случай. Аллё гараж, кроме частного сектора и панельных многоэтажек есть еще золотая середина в виде квартальной малоэтажной застройки в 3-5 этажей. Не слышали о такой?

25.11.2020 14:23
АБОРИГЕН

Ну налепите вы там этого частного сектора и что? Да ничего хорошего! Только усилите маятниковую миграцию а следовательно пробки (убогое состояние ОТ подразумевает полную зависимость будущих "счастливых" домовладельцев от личного автомобиля), износ инфраструктуры. Там же нечего будет делать. Идём по дороге ошибок американской субурбии, нам же неймётся, надо самим в очередной раз "лбом об стол" приложиться.

25.11.2020 14:26
америкос

25.11.2020 14:23
АБОРИГЕН

Почему ошибок??? Кто сказал, Вы?
Людям в Америке нравится жить в своем личном доме на своем личном, пусть маленьком, участке.
У них другое мнение, чем у Вас.
Люди дураки, значит, если у них мнение, отличное от Вашего?

25.11.2020 14:34
барнаулец

Аборигену. Самый прикол, что застройщики орут, что им не выгодно строить среднеэтажные жилые дома. А тут на Взлётной строится целая серия офисников в 2-3 этажа - и всё окупается! Фантастика. Во всем мире офисники - это высотки и небоскребы, а жилые - малоэтажное жилье. А в Барнауле наоборот!
Застройщики Барнаула просто превращают город в панельное гетто.

25.11.2020 14:49
- гость -

25.11.2020 14:26
америкос
Абориген в очередной раз хочет засунуть народ в муравейник, но только небольшой. Считает это золотой серединой.

25.11.2020 14:56
- гость -

Помимо коммуникаций существуют еще проблемы в виде дет.садов, школ, поликлиник. Их тоже буду строить?

25.11.2020 14:58
Итальянец

25.11.2020 14:34
барнаулец

Согласен с вами. Всё шиворот на выворот! Сейчас по этой дороге так классно до Штабки на велосипеде прокатиться, а будет пробка из маятниковых мигрантов.

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