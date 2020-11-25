В МВД решили изменить перечень грубых ошибок при сдаче на права

МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Ведомство хочет скорректировать категорию грубых ошибок. В нее добавят использование телефона и не пристегнутый ремень.

На данный момент правила содержат сводную таблицу нарушений со стороны сдающих на права, которые разделяются на три категории – "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Для успешной сдачи вождения в городе необходимо набрать менее пяти баллов.

Как пишет РИА Новости, вскоре количество "грубых" ошибок снизят с 17 до 15, однако среди них появятся новые: использование телефона за рулем и не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас последняя ошибка находится в средней категории и за нее штрафуют на три балла.