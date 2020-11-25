Участницы конкурса "Миссис Барнаул" провели фотосессию в антиковидных масках

Участницы ежегодного конкурса красоты "Миссис Барнаула – 2020" провели необычную фотосессию в масках. В этом году к финалу конкурса девушки готовятся в необычных условиях из-за пандемии: многие репетиции проходят в онлайн-формате.

"Безусловно, сложная эпидемическая ситуация не могла не сказаться на подготовке к финалу. Репетируем небольшими группами, держим дистанцию. Это немного неудобно, но мы понимаем всю сложность ситуации и ответственно относимся к предписаниям Роспотребнадзора", – говорит о подготовке к конкурсу директор модельного агентства Татьяна Жилина.

Кстати, в настоящий момент уже открыто голосование за понравившуюся участницу. Проголосовать можно только со своего аккаунта в "Инстаграме". Финал состоится 6 декабря в Барнауле.