Участницы конкурса "Миссис Барнаул" провели фотосессию в антиковидных масках

Участницы ежегодного конкурса красоты "Миссис Барнаула – 2020" провели необычную фотосессию в масках. В этом году к финалу конкурса девушки готовятся в необычных условиях из-за пандемии: многие репетиции проходят в онлайн-формате.
"Безусловно, сложная эпидемическая ситуация не могла не сказаться на подготовке к финалу. Репетируем небольшими группами, держим дистанцию. Это немного неудобно, но мы понимаем всю сложность ситуации и ответственно относимся к предписаниям Роспотребнадзора", – говорит о подготовке к конкурсу директор модельного агентства Татьяна Жилина.
Кстати, в настоящий момент уже открыто голосование за понравившуюся участницу. Проголосовать можно только со своего аккаунта в "Инстаграме". Финал состоится 6 декабря в Барнауле.
Комментарии
Коронобесие зашкаливает
Вот это правильно! Такие и должны быть антиковидные маски. Да и дышится в них легче.
не пойму что оценивать? рюши или пакли?
крокодилы получил шанс
Жесть. А дальше - паранджа?
"Миссис" ?
Как же надоел самопиар Жилиной! Уже в каждой бочке...!
Может лучше в противогазе?
Маски совсем не антиковидные. Зачем тогда? Страхоту спрятать?
25.11.2020 11:20
Ксю
Это бизнес. Вас не взяли?
25.11.2020 11:45
- гость -
Да с этим все понятно, что бизнес! Но не в случае с этим "лучшим" МА !!! Ну выставляла бы фото участниц и участников конкурса, и вопросов бы и не возникало! Но у Танюши все интересней, она везде пихает себя! Вот кто-то видел такое поведение у Баевай (МА Стиль), нет и не увидите! В случае с Жилиной, это попытки продать себя! Только вот не понимает девчина, что лошади не нужны, сено дорогое!!!!
А про участие в конкурсах, я и не пыталась, мне не надо!!!
Жесть. А дальше - паранджа?
Ну вы же не хотите оскорбить верующих?
25.11.2020 11:55
Ксю
у Хичкока была фишка засветиться в каждом своем фильме прохожим или какой другой ролью. Почему бы и нет?! она к тому же не крокодил.
У первой муж камазист, судя по висюлькам от шторы на хлеборезку
Последняя - вдова?
А где само-пиар этой Жилиной? Она где на фото? Покажите. А то я не знаю, и на меня ее само-пиар не подействовал.
А намордники на деффках - чо попало. Ни логики в них, ни эстетики. Да и сами красавицы - не модели. Но для бытовых целей - вполне пригодны.
Даже в масках видно, что женщины стоящие! Не то, что худосочная мисс офис.
Осталось написать, что ищут мужа с НДФЛ 15%