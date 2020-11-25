Врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян рассказала, что работать за ноутбуком в положении лежа нефизиологично для умственной работы, из-за чего снижается продуктивность. Однако есть и другие опасности, предостерегает эксперт.

"В таком положении сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз ракурсе. Также во время такой работы идет длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга", – сказала Адамян в беседе с агентством "Прайм".

Она подчеркнула, что касается это не только взрослых, но и детей, которые учатся на дистанте. По словам Адамян, длительная нагрузка на глаза может стать причиной проблем со зрением, головных болей и головокружения.

При этом возникать такие проблемы могут и во время просмотра фильмов лежа. Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, врач рекомендовала делать перерывы каждые 20-30 минут – в этом время нужно отвлечься, встать и пройти.

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