Рай на болотах. Как предприниматель хочет "оживить" детский лагерь в алтайском селе

В Мамонтово спорят из-за территории детского лагеря "Чайка" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Скандал разгорелся в Мамонтово из-за территории детского оздоровительного лагеря "Чайка", на границе которого хочет арендовать участок местный предприниматель. Алексей Яковенко, директор Мамонтовского молочного завода, намерен выиграть аукцион, получить полтора гектара земли и построить там частную базу отдыха. Некоторые в районе уверены: бизнесмен отбирает у детей место для летнего отдыха. Инициативная группа депутатов даже написала письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой спасти лагерь от захвата. Яковенко же убежден, что спасать "Чайку" нужно не от него, а от разрухи и запустения: корпусы в таком состоянии, что отдыхать там попросту опасно для жизни. Корреспондент amic.ru съездил в Мамонтово и выяснил, зачем Яковенко именно этот проблемный участок, почему некоторые депутаты против и что теперь грозит "Чайке".

Потерянный рай на Земле

"Рай на Земле" – так защитники лагеря говорят о "Чайке", построенной еще в 1957 году. Для местных жителей это особое место, ведь многие отдыхали тут еще в советские годы, отмечает глава района Сергей Волчков. Здесь действительно очень красиво: лагерь построен на полуострове озера Большое Островное – прямо посреди ленточного бора. Но сейчас состояние помещений оставляет желать лучшего: старые деревянные окна, полусгнившие перекрытия крыши и отживший свое шифер. Кажется, из пригодного здесь остались только кирпичные стены с надписью "Слава КПСС".

На территории площадью 17,5 гектара – два больших корпуса на 70 детей каждый и пять небольших гостевых домиков. Но сейчас за смену здесь могут вместить лишь 110 человек. По словам Волчкова, в последний раз школьники отдыхали в "Чайке" в 2019 году: тогда удалось провести только две короткие смены. Этим летом лагерь вообще не открывали из-за пандемии. Местные уверены, что это даже к лучшему – слишком удручающее состояние. На капремонт "Чайки", которая принадлежит району, нужны десятки миллионов рублей. В местном бюджете таких средств нет.

Денежную помощь неоднократно просили на краевом уровне, отмечает Волчков, но без результата. В 2020 году вопросом занялась депутат АКЗС Ирина Солнцева, которая избрана от Мамонтовского района, и дело сдвинулось с мертвой точки. Из краевого бюджета выделили 5,5 млн рублей, которые пойдут на ремонт одного корпуса. Но Волчков объясняет: это примерно одна десятая от того, что сейчас нужно "Чайке". Правда, точную сумму ремонта он не назвал: общей сметы у властей района до сих пор нет.

Не можешь – отдай

Волчков надеется, что спасти лагерь поможет частно-государственное партнерство. 1,5 гектара от территории "Чайки" еще в 2014 году отмежевали под развитие туризма по решению местной администрации. Участок пытались отдать в аренду местным крупным предпринимателям. Но тогда желающих не нашлось. А в 2020 году после очередного обращения администрации Мамонтовского района хозяин Мамонтовского молочного завода Алексей Яковенко решил принять участие: сейчас он готов поторговаться за выделенный участок. На приграничной с лагерем территории предприниматель хочет построить частную базу отдыха для своих сотрудников и партнеров. Взамен он согласен помочь с восстановлением "Чайки": облагородить 1,5 километра подъездной дороги и полностью отремонтировать самый большой корпус, находящийся в аварийном состоянии, по договору социального партнерства.

"Я точно пока не считал, но много чего строил и примерно представляю затраты. Здесь нужна новая крыша, пластиковые окна, кровля, еще много чего. Я думаю, где-то в 10 млн рублей весь ремонт обойдется. Я готов сам все это сделать. Дайте мне объект – я его отремонтирую", – обещает предприниматель.

Идею привлечь инвестора поддерживает и Солнцева: по ее словам, такое партнерство поможет не только восстановить, но и вывести лагерь на новый уровень.

"Я по "Чайке" отрабатывала вопрос и с правительством, и с Минобром. По нашей задумке это будет не просто районный лагерь. Он должен быть образцово-показательным – место-то прекрасное. Чтобы и из других районов ребятишки могли приезжать на смены. Но, к сожалению, из бюджета мы не сможем такое сделать. А частно-государственное партнерство – это выход", – убеждена депутат.

Делает сыр и спасает село

Алексей Яковенко уже 20 лет занимается производством натуральных молочных продуктов в Мамонтово. Предприниматель не только постоянно наращивает производство, но и расширяет ассортимент: на заводе вскоре планируют делать пармезан по итальянской технологии. Для этого Яковенко построил цех и закупил специальную роботизированную технику, но запуститься помешала пандемия.

В Мамонтово предпринимателя также знают как мецената: на свои деньги он построил летний и зимний теннисные корты (дети там занимаются бесплатно), а сейчас заканчивает строительство бассейна и тренажерного зала. Кроме того, он помог отремонтировать местную школу и отреставрировать фасад школы искусств.

Предприниматель говорит, что никуда уезжать из Мамонтово ни сейчас, ни потом не собирается. Поэтому и делает все, чтобы здесь жилось комфортно. И не только ему. Малая родина будет процветать, если в нем будет вся необходимая инфраструктура, настаивает Яковенко.

"Это сегодня мы говорим: "Фу, село". А вот пройдет 20 лет – городские без деревень сами себя съедят. Это наша большая ошибка, что мы грабим и рушим села. Отбери у нас сейчас школу и больницу – село загнется. В Европе все по-другому. Да, в Париже можно посмотреть Эйфелеву башню и многое другое, но люди там спокойно живут в деревнях. Потому что там есть все: хорошие школы, больницы, спорткомплексы. Мы тоже должны к такому стремиться", – пояснил предприниматель.

Весной, когда началась пандемия, Яковенко на свои деньги купил аппарат ИВЛ за 487 тысяч рублей и передал его Мамонтовской ЦРБ. Хозяин молзавода убежден, что так и должны поступать местные предприниматели: браться за то, до чего у государства не дошли руки.

Яковенко уверяет: для него лагерь значит не меньше, чем для остальных мамонтовцев. Но и от бизнес-интересов мужчина не отказывается. Он хочет построить место, где смогли бы отдыхать его сотрудники и партнеры. В первую очередь – сыроделы из Италии, с которыми он готовит запуск пармезана.

"Они уже приезжали сюда. Пришлось их в Усть-Калманку (около 150 км от Мамонтово) везти, чтобы они могли отдохнуть и насладиться природой Алтайского края. Тогда я и задумался, что у нас в районе тоже должно быть место, где можно с комфортом остановиться и отдохнуть. Деньги у меня есть, чтобы это построить. Участок на полуострове – шикарный. Поэтому и подал заявку. Это вообще не коммерческий проект – сдавать базу абы кому за деньги я не планирую. Это будет что-то вроде закрытого клуба: отдыхать там будут наши партнеры и сотрудники молочного завода", – объясняет Яковенко.

Предприниматель убежден: детскому лагерю база отдыха точно не помешает. От детей он планирует отгородить территорию красивым забором и живой изгородью. А на турбазе постоянно будет находиться охрана, для которой построят отдельный дом.

Лучше мертвая "Чайка" в руках

Часть местных депутатов и предпринимателей решили, что с подачи властей у детей отбирают любимый лагерь. Дошло до письма губернатору: из него следует, что Яковенко вступил в сговор с главой района, чтобы заполучить участок. Более того, предприниматель якобы пытался и в 2014 году завладеть землей, но "благодаря активным действиям депутатов этого не состоялось", подчеркивается в обращении. Инициаторами письма стали местный депутат Эдуард Сурмава и общественный деятель Руслан Олешевич.

Яковенко рассказывает, что в 2014 году ему действительно предлагали забрать участок, но он отказался: не был уверен в своем бизнесе и не знал, что делать с землей. Вместо слов он посадил нас в машину и отвез в "Чайку": показать, что за участок выставляют на аукцион. Полтора гектара у берега почти полностью покрыты болотами и кустарниками. Очевидно, для нужд лагеря эта земля не используется.

"И вот это я у детей отбираю? Да здесь не я, а сорняки и болота у них территорию отбирают. Все поросло акацией – в жилой зоне такого быть вообще не должно. Мне здесь большая работа предстоит, чтобы восстановить ландшафт и начать строить. Зато хоть наглядно посмотрят, во что это место можно превратить, если по-хозяйски здесь всем заниматься. Мы уже обговаривали, что павильончик можно быстро перенести в другое место. А старый медкорпус мы просто разберем – он не используется, а для детей такое разрушенное здание вообще опасно", – объясняет Яковенко.

В медблок опасно даже заходить: пола там нет, а доски с потолка просто свисают вниз. Павильон, в отличие от других зданий, выглядит прилично. Но он небольшой, так что его легко можно перенести, показывает Яковенко.

Кстати, 19 ноября местные депутаты приезжали в "Чайку", чтобы оценить ситуацию и понять, не помешает ли детям частная база. И большинством решили, что проблем нет: участок можно выставлять на аукцион.

Сказал – сделает

Окончательное решение приняли 24 ноября на сессии народных депутатов района. На заседание приехала Ирина Солнцева: видимо, из-за того, что скандал дошел до губернатора. Был там и Сурмава, с письма которого все началось. Он в очередной раз пытался убедить других народных избранников, что все нужно оставить как есть. Депутат даже собрал около полутора тысячи подписей местных жителей против передачи участка.

"Люди не одобряют это решение. Я бы хотел призвать депутатов подумать. Делить лагерь необязательно. Многие предприниматели и так готовы безвозмездно помогать с ремонтом. Зачем этот участок выставлять на аукцион? Пусть в другом месте строит пансионат", – настаивал Сурмава.

У депутата нашлись сторонники. Одни высказывали опасения, что дети вообще лишатся лагеря, другие просто не понимали условий аукциона. Глава района в очередной раз разъяснил: вообще не факт, что землю отдадут именно Яковенко. Сначала нужно выставить участок на торги, а в нем уже смогут поучаствовать все желающие. И добавил, что другие предприниматели готовы пока помогать только на словах: за шесть лет "Чайка" так и не дождалась от них поддержки.

В итоге, несмотря на споры, большинство депутатов все же согласились выставить участок на аукцион. Теперь предстоит определить его начальную цену и условия торгов. Пока Яковенко единственный кандидат на землю. Ирина Солнцева выразила надежду, что ему победа в аукционе и достанется.

"Алексей Васильевич – социально ориентированный предприниматель. Он очень много делает для людей. Если он выиграет, не сомневаюсь: в лагере действительно все будет сделано. А эти подписи против напоминают больше какие-то популистские пиар-ходы от некоторых людей. Я со всех сторон проработала вопрос: никто ни у кого ничего не забирает", – заключила депутат АКЗС.

Сам Яковенко уверяет: не расстроится, даже если участок достанется кому-то другому: "Если найдется более достойный инвестор, то я буду рад тому, что стал стимулом для новых инвестиций в лагерь". Кстати, недовольным депутатам и предпринимателям, которые жаловались губернатору, глава района тоже пошел навстречу: их объединили в попечительский совет. Возглавил его Сурмава. Теперь группа будет отвечать за восстановление рая в "Чайке" и (как того и хотели) вкладывать свои деньги в ремонт.