Браконьера с тушей косули четыре часа выслеживали в Алтайском крае

Полицейские задержали браконьера с тушей косули в Солонешенском районе Алтайского края. Вместе с трофеем у злоумышленника изъяли оружие и более дюжины патронов.
Чтобы выследить браконьера, представители общественной организации охотников и рыболовов потратили почти четыре часа – за это время им пришлось пройти более 10 километров. Однако уйти незамеченным мужчине не удалось – его в итоге задержали, пишет "Бийский рабочий".
Как оказалось, незаконной охотой занимался местный житель, никаких документов на отстрел у него не было. Трофеем стала годовалая особь сибирской косули, которую на момент поимки он уже разделал и складывал в рюкзак. Правоохранители изъяли тушу и оружие, а также составили протокол. Злоумышленнику грозит уголовное наказание.
Комментарии
представители общественной организации охотников и рыболовов
"Законным" охотникам не понравилось, что на их участке осмелился охотится "не законный" охотник?
Потом законные охотники пакетами мусорными туши выкидывают в мусорные баки, протухшие. Зато по закону, с лицензией!!! Зажрались уже, законные то!