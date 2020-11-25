Браконьера с тушей косули четыре часа выслеживали в Алтайском крае

Полицейские задержали браконьера с тушей косули в Солонешенском районе Алтайского края. Вместе с трофеем у злоумышленника изъяли оружие и более дюжины патронов.

Чтобы выследить браконьера, представители общественной организации охотников и рыболовов потратили почти четыре часа – за это время им пришлось пройти более 10 километров. Однако уйти незамеченным мужчине не удалось – его в итоге задержали, пишет "Бийский рабочий".

Как оказалось, незаконной охотой занимался местный житель, никаких документов на отстрел у него не было. Трофеем стала годовалая особь сибирской косули, которую на момент поимки он уже разделал и складывал в рюкзак. Правоохранители изъяли тушу и оружие, а также составили протокол. Злоумышленнику грозит уголовное наказание.