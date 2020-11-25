В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. С такой инициативой он обратился в письме к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову.
Как сообщает RT, общественник объясняет свою инициативу ростом алкогольных отравлений и числа обращений за скорой медицинской помощью в новогодние праздники. При этом медики и без того испытывают повышенную нагрузку из-за пандемии COVID-19, что может привести к росту летальных случаев.
В связи с этим Хамзаев считает целесообразным запретить в России продажу алкоголя в первые дни января, чтобы уберечь жителей страны от последствий.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко успел прокомментировать предложение. По его мнению, инициатива "запоздала", и люди закупят алкоголь заранее.
"Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана. Есть постоянная работа, кавалерийский наскок проблему не решает", – сказал бывший главный государственный санитарный врач в беседе с RT.
Напомним, что ранее общественник выступал с подобным предложением в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко. Тогда Хамзаев предложил ведомству совместно с региональными властями ограничить торговлю алкоголем в новогодние праздники четырьмя часами в день – с 14:00 до 18:00.
Комментарии
Мы 31-го закупим алкашку
ЭЭЭЭЭЭ, вы там что осатанели что ли?????
Согласен. Давно пора изьять из продуктовых магазинов
а супруга этого дятла паранджу носит?
Да хоть совсем запрещайте, алкашка для свиней.
А зачем снижать смертность? Чо, боятся, что паразитировать не на ком будет?
Ну и вел бы этот общественник трезвый образ жизни и другим не мешал. Сам, небось, попивает втихаря.
Запретите всю алкашку. Вся алкашка ужаснейшего качества. я алкаш и то на это фуфло не могу смотреть особенно на пиво разных видов
ну чтожжж... начну бухать с сегодняшнего дня тогда
кому надо тот все равно нажрется
Чем больше борются, тем хуже. Разрешите все в немереном количестве, и сразу увидите результат. Перестанут закупаться заранее, а значит и лишнего хлебать
Это фашизм какой-то! Похмелье же!
Хех, а у меня стоит в баночках 3-х литровых, моя любимая самогоночка и не нужны мне эти синьки магазинские, сделанные не пойми из чего)))