Именем алтайского летчика назвали стоянку самолетов на сирийской базе ВКС

Памятный знак Герою России, пилоту бомбардировщика СУ-24М Олегу Пешкову открыли на базе Военно-космических сил в Хмеймиме, Сирия.

Как пишет РИА Новости, памятный знак решили установить на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова. Самой стоянке, с которой подполковник уходил в своей последний полет, присвоили его имя, а перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти пилота.

Как ранее сообщил amic.ru, уроженец Алтайского края Олег Пешков погиб при выполнении боевого задания 24 ноября 2015 года, когда пилотируемый им самолет подбили турецкие ВВС над территорией Сирии. Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.