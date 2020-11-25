"Ъ": семья Ракшиных купит 100-летнее торгово-офисное здание в Санкт-Петербурге

Владельцы компании "Мария-Ра" решили купить торгово-офисные помещения в доме Гансена на Малой Конюшенной улице, 16/26, в Санкт-Петербурге.

Как пишет "Коммерсантъ", ООО "Первый", которое принадлежит Евгению, Алле и Галине Ракшиным, стало единственным участником аукциона по продаже торговых площадей в историческом здании, которое находится в собственности банка "Открытие".

Из-за отсутствие других заявок торги признали несостоявшимся, но "Первый" получил возможность купить его по начальной цене 800 млн рублей. Договор купли-продажи, по данным источника, собираются оформить в ближайшее время.

Здание дома Гансена построили в 1916 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Арендаторами выступают сразу несколько компаний, в том числе МТС, "Росгосстрах" и "Открытие Брокер".