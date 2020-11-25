Газопровод в Казахстан могут проложить через Алтайский край

Министерство энергетики Казахстана рассматривает возможность газификации восточных регионов страны за счет строительства газопровода из России. В частности, его могут проложить через Алтайский край, сообщил глава ведомства Нурлан Ногаев на заседании правительства.

Оптимальным вариантом считают строительство магистрального газопровода по маршруту Барнаул — Рубцовск — Семипалатинск — Усть-Каменогорск. Помимо этого, в районе Семипалатинска также возможно строительство отвода в сторону Павлодара. Все это позволит газифицировать Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области республики с численностью населения 2,1 млн человек.

На данный момент Россия и Казахстан обсуждают вопрос строительства газопровода. Для проработки проекта создали специальную рабочую группу, пишет Neftegaz.ru.