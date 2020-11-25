Умер Диего Марадона

На 61-м году жизни скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Местные СМИ сообщают, что причиной стал сердечный приступ. В этот момент Марадона находился в своем доме в Аргентине, где он жил после недавней операции на мозге.

В начале ноября Марадона уже попадал в больницу с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали.

Диего Марадону называют национальным достоянием Аргентины. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Являлся чемпионом мира 1986 года. Согласно опросу, который проводился на сайте ФИФА, является лучшим футболистом XX века.