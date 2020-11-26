Российской молодежи предложат льготную ипотеку на частные дома

Госкомпания "Дом.РФ" запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. По словам гендиректора компании Виталия Мутко, на пилот выделят 300 млн рублей из прибыли организации, а кредиты будет выдавать банк "Дом.РФ".

Как передает РБК, проект собираются запустить в декабре и продлится он до 1 июля 2021 года. Программа предназначена для заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети возрастом до 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе с господдержкой на покупку квартир в новостройках – 6,5%. Лимиты также будут аналогичны: 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей в других регионах.

При этом максимальный срок кредита ограничили 20 годами, первоначальный взнос должен быть не меньше 20%. Программа распространяется на дома от застройщиков, а при самостоятельном строительстве заемщик должен будет заключить договор с подрядчиком.