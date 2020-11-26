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В Рубцовске решили не отказываться от снежного городка

, ИА "Амител"
Глава города Дмитрий Фельдман объявил, что на площади Ленина установят горки
Дмитрий Фельдман / Фото: скриншот из видео

Дмитрий Фельдман / Фото: скриншот из видео

Администрация Рубцовска пересмотрела свое решение об отмене строительства снежного городка, рассказал газете "Местное время" глава города Дмитрий Фельдман.

"Согласовали мы все-таки решение с тем, чтобы на площади были у нас и горки. Они будут разной высоты. Постараемся, чтобы ребятишки разных возрастов могли на них покататься, – поделился Фельдман. – Наверняка будет несколько другое "снежное" решение ряда моментов, для того чтобы были интересные фигуры, их расстановка будет немного по-новому".

По его словам, торжеств по поводу открытия снежного городка не будет, но его смогут посетить все желающие.

Натуральную новогоднюю елку установят на площади Ленина. Она должна засиять огнями уже к 15 декабря. Также площадь украсят светодиодными фигурами, которые в прошлом году уже устанавливали – елями, подарками, звездами и сердцами. 

Ранее amic.ru писал, что власти Рубцовска отказались от постройки новогоднего снежного городка и горок из-за эпидемии COVID-19. По мнению чиновников, это поможет снизить риск распространения коронавируса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.11.2020 13:49
- гость -

Как без городка.

26.11.2020 14:02
- гость -

Сказали, и Мясников тоже, что на улице ковид не передаётся. Да и на холоде тем более.

26.11.2020 14:10
- гость -

Адекватный мужчина. Это наши из огня да в полымя прыгают лихорадочно.

26.11.2020 15:07
Митенька ржевский

Правильно, не отказывайтесь. Новый год всё-таки. Вот и кладбище вам новое открывают, чтоб жили вы в Рубчике и не тужили.

26.11.2020 15:16
- гость -

26.11.2020 15:07
Залезь в бункер, не чего выглядывать.

26.11.2020 15:19
Митенька ржевский

26.11.2020 15:16
- гость -
***
Что сказать-то хотело, чучело?

26.11.2020 16:04
Сибиряк из Рубцовска

Можно ёлку и не ставить
Слева и справа от Владимира Ильича растут ёлочки - красавицы , их украсить, обвешать гирляндами и збс

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