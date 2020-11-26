В Рубцовске решили не отказываться от снежного городка

Администрация Рубцовска пересмотрела свое решение об отмене строительства снежного городка, рассказал газете "Местное время" глава города Дмитрий Фельдман.

"Согласовали мы все-таки решение с тем, чтобы на площади были у нас и горки. Они будут разной высоты. Постараемся, чтобы ребятишки разных возрастов могли на них покататься, – поделился Фельдман. – Наверняка будет несколько другое "снежное" решение ряда моментов, для того чтобы были интересные фигуры, их расстановка будет немного по-новому".

По его словам, торжеств по поводу открытия снежного городка не будет, но его смогут посетить все желающие.

Натуральную новогоднюю елку установят на площади Ленина. Она должна засиять огнями уже к 15 декабря. Также площадь украсят светодиодными фигурами, которые в прошлом году уже устанавливали – елями, подарками, звездами и сердцами.

Ранее amic.ru писал, что власти Рубцовска отказались от постройки новогоднего снежного городка и горок из-за эпидемии COVID-19. По мнению чиновников, это поможет снизить риск распространения коронавируса.