В Рубцовске решили не отказываться от снежного городка

Администрация Рубцовска пересмотрела свое решение об отмене строительства снежного городка, рассказал газете "Местное время" глава города Дмитрий Фельдман.
"Согласовали мы все-таки решение с тем, чтобы на площади были у нас и горки. Они будут разной высоты. Постараемся, чтобы ребятишки разных возрастов могли на них покататься, – поделился Фельдман. – Наверняка будет несколько другое "снежное" решение ряда моментов, для того чтобы были интересные фигуры, их расстановка будет немного по-новому".
По его словам, торжеств по поводу открытия снежного городка не будет, но его смогут посетить все желающие.
Натуральную новогоднюю елку установят на площади Ленина. Она должна засиять огнями уже к 15 декабря. Также площадь украсят светодиодными фигурами, которые в прошлом году уже устанавливали – елями, подарками, звездами и сердцами.
Ранее amic.ru писал, что власти Рубцовска отказались от постройки новогоднего снежного городка и горок из-за эпидемии COVID-19. По мнению чиновников, это поможет снизить риск распространения коронавируса.
Комментарии
Как без городка.
Сказали, и Мясников тоже, что на улице ковид не передаётся. Да и на холоде тем более.
Адекватный мужчина. Это наши из огня да в полымя прыгают лихорадочно.
Правильно, не отказывайтесь. Новый год всё-таки. Вот и кладбище вам новое открывают, чтоб жили вы в Рубчике и не тужили.
26.11.2020 15:07
Залезь в бункер, не чего выглядывать.
26.11.2020 15:16
- гость -
***
Что сказать-то хотело, чучело?
Можно ёлку и не ставить
Слева и справа от Владимира Ильича растут ёлочки - красавицы , их украсить, обвешать гирляндами и збс