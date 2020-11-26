В ЗАТО Сибирский выбрали нового главу поселения

Совет депутатов городского округа ЗАТО Сибирский выбрал нового главу поселения – им стал Сергей Драчев. Свои полномочия он будет выполнять на постоянной основе в течение следующих пяти лет.

Как пишет пресс-служба правительства Алтайского края, до избрания Драчев работал главой администрации поселения. Тогда депутаты единогласно переизбрали его на должность, срок полномочий истек в 2020 году.

Сергей Драчев родился в 1959 году в Барнауле. В 2009 окончил Академию труда и социальных отношений по специальности "Менеджмент".

В 2003 и 2006 годах избирался главой городского округа ЗАТО Сибирский. В ноябре 2010 года по итогам конкурса перешел на должность главы администрации. Состоит в партии "Единая Россия".