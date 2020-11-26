Барнаульский трамвай украсили ко Дню морской пехоты

Фото: Barnaul 22 / Павел Гарданов

Один из барнаульских трамваев украсили к 315-летию со дня образования сил морской пехоты, который отмечается в пятницу, 27 ноября.

Фотографии работ художников опубликовало сообщество Barnaul 22. На выкрашенном в морские цвета вагоне изображены пехотинцы и корабли различных эпох, а на одной из сторон нарисовали Петра Первого – основателя этого вида войск. Трамвай работает на маршруте № 2.

Напомним, что схожим образом барнаульские трамваи украшали и к 9 мая. Участники стрит-арт-фестиваля Tok Fest расписали пять трамваев различными сюжетами, связанными с событиями Великой Отечественной войны и праздником Победы.