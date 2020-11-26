Сотрудник алтайской Росгвардии вытащил двух детей из горящего дома

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Евгений Потапов вынес из горящего дома 11-летнюю девочку и трехлетного мальчика. Инцидент произошел в Бийске.

Как пишет пресс-служба алтайского управления ведомства, пожар произошел в частном доме на улице Угольной. Росгвардеец на тот момент находился в отпуске и проезжал мимо здания. Увидев возгорание, он вызвал пожарных, а сам поспешил к постройке, из которой слышался детский крик.

Поскольку дверь уже охватил огонь, Потапов решил залезть в здание через окно и увидел на подоконнике девочку. Она рассказала, что где-то в доме остался ее трехгодовалый брат. Евгений нашел мальчика, помог девочке выбраться на улицу, а ее брата вынес на руках.

Пожарные ликвидировали возгорание, дети не пострадали. О поступке росгвардейца стало известно уже после того, как их мать обратилась с благодарностью к его руководству.