Алтайские депутаты усомнились в необходимости госпиталя в "Посуда Центре"

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов отчитался перед депутатами АКЗС о работе системы здравоохранения в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Одним из вопросов, который особенно заинтересовал народных избранников, стало переоборудование в госпиталь "Посуда Центра".

Зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывается ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства, спрашивали депутаты.

"Госпиталь, расположенный в Алтайском центре охраны материнства и детства, – это детское отделение на 108 мест. Изменение его профиля было вынужденной мерой, – объяснил Попов. – Его палаты уже были оснащены кислородом, что позволило перепрофилировать центр в короткие сроки. Сегодня у нас появляется возможность постепенного возвращения к оказанию плановой медицинской помощи".

По его словам, был еще вариант использовать для лечения зараженных коронавирусом недостроенный противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске, но здание еще не готово принимать пациентов.

Кроме того, увеличение количества свободных коек позволяет разгружать больницы и возвращать их к изначальному профилю работы, заверил министр.