Алтайские депутаты усомнились в необходимости госпиталя в "Посуда Центре"

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов отчитался перед депутатами АКЗС о работе системы здравоохранения в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Одним из вопросов, который особенно заинтересовал народных избранников, стало переоборудование в госпиталь "Посуда Центра".
Зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывается ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства, спрашивали депутаты.
"Госпиталь, расположенный в Алтайском центре охраны материнства и детства, – это детское отделение на 108 мест. Изменение его профиля было вынужденной мерой, – объяснил Попов. – Его палаты уже были оснащены кислородом, что позволило перепрофилировать центр в короткие сроки. Сегодня у нас появляется возможность постепенного возвращения к оказанию плановой медицинской помощи".
По его словам, был еще вариант использовать для лечения зараженных коронавирусом недостроенный противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске, но здание еще не готово принимать пациентов.
Кроме того, увеличение количества свободных коек позволяет разгружать больницы и возвращать их к изначальному профилю работы, заверил министр.
Комментарии
Ложка хороша к обеду. Именно во время обеда она приобретает особенную ценность, так как есть руками некоторые блюда ну совсем не получается. После того, как обед закончился, ценность этой ложки сильно падает, если она одноразовая, то до нуля. Суть метафоры думаю ясна
Ложка, а Вы уверены, что уже отобедали?
Правильно, пусть стационары возвращаются к нормальной работе, а то про другие болезни совсем забыли.
Вот когда февраль и март придут, и увеличится ОРВИ и Ковид19. Тогда будет поздно сто то делать. Всё только начинается,ПИК ещё не наступал. Лучше сработать на упреждение и быть готовыми.Чем помирать тихо по квартирам.
Причем уже сейчас можно сказать почти наверняка, что больных Посуда Центр принимать не будет. Все как весной. Первые китайцы построили за неделю госпиталь. Потом по всему миру эта волна прошла. В России их 14 штук строило ведомство россиянского наполеона Шойгу. Плюс в Москве Крокус Сити Холл переоборудовали. И что? Все позакрывали, снесли, разобрали. Так и здесь будет. Делается все, чтобы запугать стадо. "Ведь не станут же они строить больницу, если бы все было не так плохо?"