Русский язык предложили лишить статуса официального в Киргизии

В Конституционном совещании Киргизии предложили исключить русский язык из списка официальных. По словам члена совещания Садирдина Торалиева, нужно оставить государственным только киргизский, а остальные "развивать другими законами".

"У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", – цитирует политика 24.kg.

Торалиев объяснил, что молодежь перестала говорить на родном языке, и предложил "создать потребность" его учить. "Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском", – добавил он.

Конституционное совещание создали в Киргизии для обсуждения нового проекта основного закона страны. Всего в него вошло 89 человек.