Русский язык предложили лишить статуса официального в Киргизии

В Конституционном совещании Киргизии предложили исключить русский язык из списка официальных. По словам члена совещания Садирдина Торалиева, нужно оставить государственным только киргизский, а остальные "развивать другими законами".
"У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", – цитирует политика 24.kg.
Торалиев объяснил, что молодежь перестала говорить на родном языке, и предложил "создать потребность" его учить. "Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском", – добавил он.
Конституционное совещание создали в Киргизии для обсуждения нового проекта основного закона страны. Всего в него вошло 89 человек.
Комментарии
Сейчас , зная русский,ваши люди едут сюда зарабатывать, перестанут знать - придется учить китайский. Но это совсем другая история.
Да они здесь делают вид что не знают язык и ни че, работают.
Турецкий выучат.
ПРОСТО НАДО БЫЛО ПОДОЖДАТЬ.....Достоевского читайте.
придется учить китайский.
Китайский замучатся учить.