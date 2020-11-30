Новый год без долгов. Жители Алтайского края уменьшили налоговую задолженность

Налоговая задолженность жителей Алтайского края снизилась на 689 миллионов рублей. Так, в начале 2020 года общая сумма долгов составляла 2,6 млрд рублей, а 1 ноября – уже 1,9 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей приходится на транспортный налог, по 0,4 млрд рублей – на имущество и земельный.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря. Проверить, есть ли у вас долги, можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России и раздела "Налоговая задолженность" на Едином портале государственных услуг.

Если не оплатить налоги вовремя, то уже 2 декабря начисления станут задолженностью, которая будет расти за счет пеней. Это может привести к аресту счетов, имущества и запрету выезда за границу.

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью Единого налогового платежа и интернет-сервисов сайта ФНС России. Также с этого года оплату налогов принимают в многофункциональных центрах.

С начала года жители края заплатили 371 млн рублей долгов по транспортному налогу, 191 млн рублей по налогу на имущество и 127 млн рублей по земельному налогу.

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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".