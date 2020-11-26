В Барнауле трамвай переехал лежащего на рельсах мужчину

Водитель трамвая совершил наезд на человека в краевой столице на улице Антона Петрова в районе остановки "Трактовая". Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что трамвай буксировал неисправный электотранспорт, когда водитель общественного транспорта заметил лежачего на путях человека.

Применение экстренного торможение не помогло – трамвай сбил 42-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.