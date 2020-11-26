Алтайский сельчанин набросился на старшего брата с ножом и топором

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Косихинского района, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что долгое время между братьями были конфликтные отношения. Очередная ссора вывела из равновесия младшего, и он с ножом и топором набросился на старшего.

"Обвиняемый, используя малозначительный повод, умышленно нанес брату один удар ножом в область живота, а затем ударил обухом топора по голове, – уточнили в ведомстве. – Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 35-летнему мужчине была вовремя оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения".

Сельчанин сознался в содеянном, но настаивает на том, что умысла убивать у него не было. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.