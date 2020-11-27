До -25 градусов может похолодать в Алтайском крае в ночь с пятницы на субботу. Таких показателей столбики термометров могут достичь в предгорных районах при прояснении. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В целом погода в предстоящие выходные будет комфортной для Сибири.

Так, днем в субботу, 28 ноября, в Алтайском крае ожидается -7...-12 градусов, по югу региона – до -1°С. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют -12...-17°С, местами по югу -5...-10 градусов. В отдельных районах небольшой, местами по югу умеренный снег, местами слабая метель. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с. Такой же ветер сохранится в регионе и днем 29 ноября. При этом термометры покажут -1...-6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, местами по югу слабая метель.

В Барнауле днем в субботу обещают -9...-11°С, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. В ночь на воскресенье скорость ветра немного увеличится (3-8 м/с) и похолодает до -14-16 градусов. Днем 29 ноября синоптики прогнозируют в краевой столице -4...-6 градусов, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с.