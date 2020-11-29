Где и за сколько в Барнауле покататься на коньках. Карта

В Барнауле этой зимой, несмотря на пандемию коронавируса, будут работать катки и лыжные базы. Как сообщает мэрия краевой столицы, в общей сложности планируют открыть 74 спортивных объекта: по 21 катку и лыжной базе, а также 32 хоккейные коробки. Восемь катков для катания на коньках уже залиты и работают в Барнауле. На всех ледовых площадках города организуют прокат коньков. В мэрии утверждают, что всего в прокате будет более 1500 пар коньков. Стоимость услуги осталась на уровне прошлого года. Рассказываем обо всех местах в краевой столице, где можно почувствовать себя Евгением Плющенко или Алиной Загитовой.