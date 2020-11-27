Мэру Бийска предложили уйти в отставку

На ноябрьском заседании Думы Бийска мэру Александру Студеникину предложили уйти в отставку. Как пишет "Бийский рабочий", самым обсуждаемым вопросом мероприятия стал срыв программы "Городская среда", когда подрядчик не успел благоустроить городские дворы.

Глава комитета Думы по вопросам ЖКХ Евгений Беляев отметил, что при обсуждении программы было "сломано много копий", а председатель Думы Сергей Ларейкин и вовсе назвал ошибки мэрии системными, также указав и на незавершенные в этом году работы на стадионе "Прогресс".

Лидер думской фракции КПРФ Тимур Знагован, в свою очередь, и вовсе заявил, что в работе мэра Александра Студеникина наблюдается провал, и предложил ему от лица партии подать в отставку.

"Если это предложение не будет воспринято — предлагаем включить этот вопрос на следующее заседание Дымы: о досрочном сложении полномочий главой Бийска, так как город встал под угрозу, и мы рискуем больше не получить ни рубля", — сказал Знагован.

Ранее сообщалось, что только 27 из 78 дворов Бийска успели полностью благоустроить в 2020 году по программе "Комфортная городская среда". Из-за того что лег снег, все работы прекратились. Неосвоенные деньги наукограду придется вернуть в федеральную казну. Речь идет о 30 млн рублей.