В Барнауле устранили коммунальную аварию на Павловском тракте

Коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 800 мм рядом с перекрестком Павловского тракта и улицы Бабуркина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Чтобы минимизировать неудобства для жителей города, работы велись в ночное время, – констатировали в мэрии. – Была задействована вся необходимая техника и специалисты. Водоснабжение восстановлено".

Ранее amic.ru писал, что коммунальная авария произошла вечером 27 ноября. Для устранения порыва на водопроводной сети с 23:30 было снижено давление воды для ряда потребителей.