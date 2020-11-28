В Барнауле перекроют три перекрестка на проспекте Ленина

Автомобилистов предупредили о перекрытии трех улиц в районе их пересечения с проспектом Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет об улицах Анатолия, Никитина и Гоголя.
Ограничение движения будет 29 ноября. Оно продлится 40 минут – с 12:00 до 12:40.
В городской администрации уточнили, что мера связана с проведением публичного мероприятия.
Водителям рекомендовали быть осторожными при проезде данных участков и заблаговременно планировать маршруты объезда.
В Барнауле перекроют движение транспорта по участку малого Павловского тракта. Ограничение связано с работами по модернизации канализационного коллектора № 15.
Комментарии
Что за тайна? Какое публичное мероприятие?
В городской администрации уточнили, что мера связана с проведением публичного мероприятия....
Жмура понесут?
Это секретная информация. Специально чтобы никто не пришел на мероприятие...
А как же указ губернатора о запрете публичных мероприятий? Что вы там мутите господа чиновники?
Ленина перекроют или прилы?
В городской администрации уточнили, что мера связана с проведением публичного мероприятия.
Это уже не публичное мероприятие, если там нет публики.А раз ее нет, значит и нет мероприятмя.
amic.ru/news/472786/
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думаю надо идти!
если сейчас против капитализма не заявить, то сожрёт он нас вместе с нашим будущим поколением!!!
амику сверху наверно прилетело, чтобы не писали что марш будет, а то вдруг народ пойдет. и у едра инфаркт ж*пы случится
непонятно только, как с Гоголя до пл. Свободы?
специально делают??!!
Специально сталкивают городское движение и Ленинский коммунистический союз молодежи Алтайского края (ЛКСМ РФ)???
примерно также действовали силовики на болотной в москве в одно примечательное недавнее время...
бутылочное горлышко - называется!... загнать в узкое место и столкнуть с противоположным движением...
организаторам бы продумать эту угрозу...
если сейчас против капитализма не заявить
Какой капитализм? Где вы его наблюдаете? У нас капиталы вовсе не в руках капиталистов, а в руках силовиков-бандитов, значительная часть из которых бывшие коммунисты.
Ленинский коммунистический союз молодежи Алтайского края
Вот бы эту молодёжь отправить на годик в загнивающий совок конца 80-х
если для вас конец 80 и есть совок, то скорее всего так и будет и ни куда дальше вы не двинетесь.
или пока гадаете кто сколько хапнул и как он себя ощущает при этом, хапнувшим коммунистом или нью капиталистом - вы тоже ни когда не узнаете, вам они не сознаются, это точно. они даже себе сильно не хотят на этот вопрос отвечать.
а вот думающая молодёжь уже увидела что нас (особенно будущее после нас поколение) сталкивают в одну большую яму где нужно будет выживать за счёт того, что давить под себя других - взбивать из сливок масло, что бы подняться и хапнуть воздуха немного... кто попадёт в густую массу, а кто отщелкнётся в обрат и его сольют в помои...? может это будете вы или ваш сын, внук... вы уверены что он выживет без вас?
совок это в первую очередь Советский Социализм (советы народа для социума), который с 20-х до 80-х построил всё что сегодня пытаются развалить и не могут, а если не могут, то зарабатывают на этом не вкладываясь в модернизацию (Норникель например), и оно всё живёт и приносит прибыль.
откройте - wiki/Промышленность_СССР - вам дня не хватит что бы просто одни названия предприятий на листочек переписать, и не забудьте 41-45 гг. и последствия.
Советский строй правильный был! Хотя бы потому что все были уверены в завтрашнем дне! хотя бы только по этому!!! нужно только учесть основные ошибки.