В Барнауле перекроют три перекрестка на проспекте Ленина

Автомобилистов предупредили о перекрытии трех улиц в районе их пересечения с проспектом Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет об улицах Анатолия, Никитина и Гоголя.

Ограничение движения будет 29 ноября. Оно продлится 40 минут – с 12:00 до 12:40.

В городской администрации уточнили, что мера связана с проведением публичного мероприятия.

Водителям рекомендовали быть осторожными при проезде данных участков и заблаговременно планировать маршруты объезда.

В Барнауле перекроют движение транспорта по участку малого Павловского тракта. Ограничение связано с работами по модернизации канализационного коллектора № 15.