12 человек погибли под колесами поездов в Алтайском крае в 2020 году

С начала 2020 года 15 человек попали под поезд в Алтайском крае, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Выжить удалось только троим из невнимательных пешеходов, а 12 человек скончались.

"С начала года в зоне оперативного обслуживания Алтайского линейного управления МВД России в результате невнимательности, нежелания пользоваться переходными мостами и пешеходными переходами 15 человек травмировано подвижным составом, 12 из них погибли", — констатировали в ведомстве.

Жителям региона рекомендовали соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей и переходить их только в предназначенных для этого местах.

Особое внимание необходимо уделить детям. В качестве дополнительной меры предосторожности можно установить на их смартфоны бесплатное мобильное приложения SafeTrain.

Оно отслеживает передвижение ребенка по геолокации мобильного устройства и сигнализирует о приближении к ж/д путям. При нахождении у железной дороги ближе 70 метров — блокируется любая проигрываемая на телефоне музыка. Если до железнодорожных путей менее 50 метров, срабатывает вибросигнал и звуковое оповещение, а родителям направляется СМС-сообщение.