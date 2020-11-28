Алтайский участковый боевым приемом нейтрализовал преступника с ножом

Участковый уполномоченный полиции Владимир Высоцкий задержал вооруженного ножом подозреваемого в убийстве матери в Локтевском районе, сообщает "МВД Медиа".

Мужчина привлек к себе внимание тем, что возле учебного заведения угрожал школьнику. Его ровесники сообщили об этом педагогам, а те уже вызвали полицию.

К моменту прибытия участкового, преступника на месте происшествия уже не было. Полицейский застал его возле сельского магазина. Подозреваемый не выпускал нож из рук.

"Применив боевой прием борьбы, полицейский обезоружил правонарушителя и доставил в участковый пункт полиции", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный приехал к матери из ближнего зарубежья, а тот школьник, которому он угрожал, как раз ранее помогал по хозяйству этой пожилой женщине.

В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело

"В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых, — уточнила Волк. — Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.