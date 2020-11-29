Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с днем матери

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем матери. В адрес матерей они направили следующее поздравление:
"Дорогие мамы!
Сердечно поздравляем вас с самым душевным праздником — Днем матери!
Указом Президента Российской Федерации он утвержден в 1998 году как дань глубокого уважения женщинам, воспитывающим подрастающее поколение.
В современном мире повышение престижа семейных ценностей является актуальной задачей. На ее решение направлена социальная политика государства и нашего региона. Большое внимание уделяется вопросам охраны материнства и детства, поддержке многодетности.
В рамках региональных проектов направления "Демография" предусмотрены не только ежемесячные выплаты, но и меры, направленные на улучшение жилищных условий. В крае создают ясли и строят детские сады, содействуют профессиональной реализации женщин, ставших мамами. Например, работают специальные программы обучения для желающих повысить квалификацию. Весь этот комплекс мероприятий направлен на то, чтобы материнство в Алтайском крае было счастливым и благополучным!
Желаем всем мамам Алтайского края крепкого здоровья, успехов и семейного счастья!".
Комментарии
Спасибо хохлюши!